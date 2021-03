Agenzia delle entrate: stop a credenziali e accesso solo con Spid (Di mercoledì 17 marzo 2021) In applicazione del Decreto Semplificazione (DL n. 76/ 2020) dallo scorso 1 marzo non vengono rilasciate nuove credenziali per accedere al portale dell’Agenzia delle entrate. Per procedere all’accesso si deve utilizzare lo Spid. Sono valide le credenziali già in uso ma anche queste verranno dismesse il 30 settembre 2021. Per saperne di più si può consultare la pagina Come accedere ai servizi. .. Leggi su webzeta (Di mercoledì 17 marzo 2021) In applicazione del Decreto Semplificazione (DL n. 76/ 2020) dallo scorso 1 marzo non vengono rilasciate nuoveper accedere al portale dell’. Per procedere all’si deve utilizzare lo. Sono valide legià in uso ma anche queste verranno dismesse il 30 settembre 2021. Per saperne di più si può consultare la pagina Come accedere ai servizi. ..

