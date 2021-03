Sparatoria in questura a Trieste, il Tar annulla la sospensione dell’agente punito perché fuori servizio: “Alto senso del dovere e abnegazione” (Di martedì 16 marzo 2021) Quando il 4 ottobre 2019 nella sede della questura di Trieste si scatenò l’inferno, un poliziotto che stava passeggiando con la propria famiglia, decise di intervenire. Ma non poteva prevedere che quel gesto di coraggio gli sarebbe costato una punizione, la sospensione per sei mesi dal servizio. Il provvedimento è stato adesso annullato dal Tar del Veneto, perché l’azione fu “l’espressione di un Alto senso del dovere e delle istituzioni”, giustificato anche “dalla particolare qualificazione professionale del poliziotto, esperto di antiterrorismo e più Alto in grado come istruttore di tecniche operative”. Quel giorno, il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, fermato per la rapina impropria di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Quando il 4 ottobre 2019 nella sede delladisi scatenò l’inferno, un poliziotto che stava passeggiando con la propria famiglia, decise di intervenire. Ma non poteva prevedere che quel gesto di coraggio gli sarebbe costato una punizione, laper sei mesi dal. Il provvedimento è stato adessoto dal Tar del Veneto,l’azione fu “l’espressione di undele delle istituzioni”, giustificato anche “dalla particolare qualificazione professionale del poliziotto, esperto di antiterrorismo e piùin grado come istruttore di tecniche operative”. Quel giorno, il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, fermato per la rapina impropria di un ...

Sparatoria in questura a Trieste, il Tar annulla la sospensione dell'agente punito perché fuori… Il Fatto Quotidiano

