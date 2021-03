Spaccio di cocaina, tre uomini bloccati dai carabinieri. Un albanese finisce in carcere (Di martedì 16 marzo 2021) FERMO - I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Fermo hanno denunciato tre uomini, due albanesi e un italiano, per detenzione a fini di Spaccio di droga. Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 marzo 2021) FERMO - Idel Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Fermo hanno denunciato tre, due albanesi e un italiano, per detenzione a fini didi droga.

Advertising

StiloMauro : RT @poliziadistato: Operazione antidroga a Milano:12 custodie cautelari e perquisizioni per spaccio cocaina nel quartiere Sant’Eusebio di C… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: A Cinisello Balsamo, comune dell'hinterland milanese, dodici persone sono state arrestate per spaccio di cocaina - OttaviDeborah : RT @poliziadistato: Operazione antidroga a Milano:12 custodie cautelari e perquisizioni per spaccio cocaina nel quartiere Sant’Eusebio di C… - lorenteggio : #cocaina #CiniselloBalsamo, spaccio a “Sant’Eusebio” e traffico internazionale di cocaina: smantella organizzazione… - ilNotiziarioInd : Cocaina dall’Olanda a Cinisello: blitz della Polizia contro lo spaccio organizzato ai “Palazzi” | VIDEO… -