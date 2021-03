Sileri chiede lo scudo penale per medici e infermieri vaccinatori (Di martedì 16 marzo 2021) Quanto sta accadendo alla campagna vaccinale in Italia (e non solo) fa tornare di attualità una vecchia proposta fatta dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: uno scudo penale medici e infermieri vaccinatori. L’iniziativa, che non ha mai portato alla traduzione in legge, era stata avanzata all’inizio della legislatura. Adesso, però, in linea con la campagna vaccinale e il caos generato dalla situazione del prodotto anti-Covid Astrazeneca, il tutto potrebbe portare a un nuovo impulso in quella direzione. scudo penale medici e infermieri vaccinatori: la proposta di Sileri “Serve uno scudo penale il prima possibile in modo che si arrivi davvero ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Quanto sta accadendo alla campagna vaccinale in Italia (e non solo) fa tornare di attualità una vecchia proposta fatta dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo: uno. L’iniziativa, che non ha mai portato alla traduzione in legge, era stata avanzata all’inizio della legislatura. Adesso, però, in linea con la campagna vaccinale e il caos generato dalla situazione del prodotto anti-Covid Astrazeneca, il tutto potrebbe portare a un nuovo impulso in quella direzione.: la proposta di“Serve unoil prima possibile in modo che si arrivi davvero ...

Advertising

anam_shivaja : @conteDartagnan Giuro che mi sparo tutto Sanremo 10 volte di seguito...e poi mi drogo pesante. PS ma pacioccone Sil… - giovannasantam6 : @ardigiorgio @nonelarena @sileri @robersperanza A @nonelarena c’è la moglie del carabiniere morto 12 ore dopo la va… - EnzoQuareEQ7 : @saggiadecisione @riktroiani Sileri apprezzabile dal principi per chiarezza e limpidezza certo ad una certa ci si c… - sunrisesrose : @Virus1979C @Cartabellotta @GIMBE C'e' da preoccuparsi di piu' per Sileri 5S prosdimo collega di Zangrillo che chi… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Il sottosegretario alla Salute Sileri in controtendenza rispetto a chi chiede un nuovo #lockdownitalia: 'Meglio misure chir… -