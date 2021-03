Pininfarina Battista - La hypercar per la prima volta su strada a Torino

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo lo sviluppo e i test in pista a Nardò, dove abbiamo avuto modo di saggiarne il potenziale, lacalca finalmente le strade pubbliche: l'occasione è quella di un servizio fotografico a, città natale del marchio, dove la vettura è stata presentata al sindaco Chiara Appendino, ai vertici, ai partner tecnici della Danisi Engineering e del Politecnico di.150 esemplari, di cui cinque più unici che rari. Laha portato un esemplare di pre-serie dellaelettrica da 1.900 CV ancora coperto dalle camuffature. La produzione delle 150 vetture programmate è fissata per l'estate e le prime consegne sono previste entro la fine del 2021. I clienti hanno già potuto configurare le proprie, ma ...

Ritorno alle origini per Battista che ha attraversato il centro di Torino, città a cui è particolarmente legata visto che all'ombra della Mole hanno sede i centri di design, ingegneria e produzione di Automobili Pininfarina.