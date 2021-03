Mondiale Endurance | - Alpine svela la nuova A480 Hypercar

Leggi su quattroruote

(Di martedì 16 marzo 2021) Non solo Formula 1 per la: il brand francese hato oggi forme e colori della, la vettura con la quale il team affronterà le sfide del2021 nella classe. Unasfida. Inizialmente, laera stata progettata per prendere parte alla LMP1, come vettura non ibrida. Poi è arrivata l'opportunità dellaclasse, una novità molto apprezzata dai costruttori, eha colto la palla al balzo per schierarsi già da quest'anno nella classe regina. Rispetto alla A470 che ha corso in LMP2, laè figlia di una filosofia costruttiva differente. Mentre la LMP2 è riservata ai team ...