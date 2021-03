L’Ema rassicura | i casi sono pochi | ma l’analisi continua

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il giorno dopo lo stop alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca, l'Agenzia del farmaco europea (Ema) ribadisce che «i benefici superano i rischi». È il mantra che tutti i funzionari dell'agenzia ripetono in questi giorni tentando di riportare la calma nell'opinione pubblica, ma soprattutto nella classe politica in stato confusionale. Ieri lo ha ribadito Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia, che ha convocato una conferenza stampa online per spiegare come si stia affrontando il dossier ad Amsterdam, dove ha sede.