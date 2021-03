Keylor Navas accusato di aver minacciato di perdere in 3 partite per far esonerare il ct della Costa Rica (Di martedì 16 marzo 2021) Il portiere del PSG Keylor Navas è stato accusato di aver minacciato di far perdere la sua nazionale CostaRicana per ottenere l'esonero dell'allora commissario tecnico, Jorge Luis Pinto. Navas e altri due giocatori della nazionale Bryan Ruiz e Celso Borges - sono stati processati venerdì scorso nella capitale, San Jose. Per la cronaca, nella clausola del contratto di Pinto vi era la risoluzione automatica del contratto in caso di tre sconfitte su tre nella fase a gironi. Situazione della quale, i giocatori erano al corrente. Da parte di Navas e compagni ci fu una netta presa di posizione verso queste affermazioni, che furono condannate come false e inaccettabili, tanto da sporgere ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Il portiere del PSGè statodidi farla sua nazionalena per ottenere l'esonero dell'allora commissario tecnico, Jorge Luis Pinto.e altri due giocatorinazionale Bryan Ruiz e Celso Borges - sono stati processati venerdì scorso nella capitale, San Jose. Per la cronaca, nella clausola del contratto di Pinto vi era la risoluzione automatica del contratto in caso di tre sconfitte su tre nella fase a gironi. Situazionequale, i giocatori erano al corrente. Da parte die compagni ci fu una netta presa di posizione verso queste affermazioni, che furono condannate come false e inaccettabili, tanto da sporgere ...

