Il Paradiso delle Signore: gaffe “in casa”, il dettaglio che non è passato inosservato (Di martedì 16 marzo 2021) La puntata del Il Paradiso delle Signore, trasmessa Lunedì 15 marzo 2021 ha lasciato di stucco i telespettatori. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo. Il Paradiso delle Signore: Ai telespettatori non sfugge nulla. Ecco cosa è accaduto Il Paradiso delle Signore continua a mietere consensi. Nell’ultima puntata andata in onda, i pubblico del piccolo schermo ha subito notato che, qualcosa fosse mutato. L’incipit della puntata era infatti diverso rispetto al solito. In genere prima della messa in onda della nuova puntata, viene trasmesso un piccolo sunto degli episodi precedenti. Ma questa volta, sono stati, mostrati contenuti inediti, delle anticipazioni che vengono invece mandate in onda, dopo l’episodio. I ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021) La puntata del Il, trasmessa Lunedì 15 marzo 2021 ha lasciato di stucco i telespettatori. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo. Il: Ai telespettatori non sfugge nulla. Ecco cosa è accaduto Ilcontinua a mietere consensi. Nell’ultima puntata andata in onda, i pubblico del piccolo schermo ha subito notato che, qualcosa fosse mutato. L’incipit della puntata era infatti diverso rispetto al solito. In genere prima della messa in onda della nuova puntata, viene trasmesso un piccolo sunto degli episodi precedenti. Ma questa volta, sono stati, mostrati contenuti inediti,anticipazioni che vengono invece mandate in onda, dopo l’episodio. I ...

NonnaRita2 : Ve la siete presa cn Vittorio. Ma Marta latradito lo sento. ..ed e lei Marta. Lo squallore.#paradiso delle signore - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 5 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - ela8008 : Vorrei essere sempre così: 'Problemi zero, problemi a non finire Un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La #trama di #domani, #17marzo - Giornaleditalia : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 16 marzo: addio a una Venere -