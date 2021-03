Advertising

teatrolafenice : ?? A quest'ora nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze andava in scena 'Macbeth' di Giuseppe Verdi dal Macbeth d… - FirenzePost : Firenze: il Teatro di Rifredi allestisce «Banco di prova», progetto per le scuole sul tema delle migrazioni - wordsandmore1 : ? L'8 marzo 2021, nella Giornata internazionale dei diritti della donna, iniziata al Teatro Studio Mila Pieralli di… - Amfortas : RT @OperaClick: Firenze - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Rigoletto - OperaClick : Firenze - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Rigoletto -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Teatro

Firenze Post

... nel pieno rispetto delle norme anti Covid - 19, alLauro Rossi di Macerata, di fronte alla ...- Laura Pizzarelli (Bari) - Lorenzo Pucci (Roma) - Queen Of Saba (Venezia) - Sara Rados () - ...Con l'associazione culturale Art'In dirige dal 2000 ilAdriano di Cagliari, sede d'... Nel 2021 inizia a fare volontariato e attivismo all'interno di Arcigay. Dita e Sofia parleranno del ...FIRENZE – I teatri sono chiusi sine die al pubblico, ma qualcuno non rimane inoperoso: è il caso del Teatro di Rifredi, che muove i primi passi nella direzione di un’auspicabile ripresa delle normali ...Il Cinema Teatro di Chiasso e il Teatro di Locarno propongono nel mese di marzo una rassegna teatrale che mette in scena, sul palco della storica struttura chiassese, cinque spettacoli di vario genere ...