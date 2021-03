Emak | utile 2020 in aumento del 49% a 19 | 6 milioni Dividendo di 0 | 045 euro

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella produzione e distribuzione di macchine per giardinaggio e agricoltura, ha chiuso ilcon ricavi pari a 469,8di, indell’8,3% rispetto all’anno prima (crescita organica +9,6%, consolidamento +1%, cambi di traduzione -2,3%). L’EBITDA adjusted ha raggiunto il valore di 56,3di(12% dei ricavi), rispetto a 46,9del 2019. Il risultato netto dell’esercizio è stato pari a 19,6di, registrando undel 49,4% rispetto ai 13,1del 2019. Il tax rate dell’esercizio è pari al 14% rispetto al 30,5% dell’esercizio precedente, anche per ...

