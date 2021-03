Covid | cambia il Comitato Tecnico Scientifico | membri ridotti a 12 Locatelli coordinatore

(Di martedì 16 marzo 2021)il Cts:a 12,il(Cts): dopo l’uscita di Agostino Miozzo, diventail presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco, affiancato dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro come portavoce unico. Il Cts è stato inoltre dimezzato da 24 a 12. É quanto stabilito dal Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, che “preso atto delle recenti dimissioni deldel, dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza coronavirus, con ...

Advertising

Adnkronos : #COVID19, il Comitato tecnico scientifico cambia - mattinodinapoli : Vaccino Covid in Campania, cambia il piano: da domani via alle prenotazioni dei pazienti fragili - paolorm2012 : RT @borrillo62: Covid, il Comitato tecnico scientifico cambia - paolorm2012 : RT @borrillo62: Covid, il Comitato tecnico scientifico cambia?????????????????? - borrillo62 : Covid, il Comitato tecnico scientifico cambia?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambia

QUOTIDIANO.NET

- incontro stampa "Prevenzione e sorveglianza contro- 19: Biofarma Group brevetta un nuovo ... - conferenza Francesco Marconi "MedIA e Informazione: come l'intelligenza artificialeil ......idea: " Sono assolutamente convinto che serva riprendere la scuola in presenza, a partire ... 5,7 milioni di studenti già a casa: ma rischiano di diventare 9 su 10 Scuola e, Save The ...All'indomani dello stop alle somministrazioni di AstraZeneca, l’unità di crisi della Campania comunica che ad oggi è stato vaccinato circa il 90% del ...Cambia il Cts: membri ridotti a 12, Locatelli coordinatore. Cambia il Comitato tecnico scientifico (Cts): dopo l’uscita di Agostino Miozzo, diventa coordinatore il presidente de ...