Cocaina a domicilio per non perdere clienti nel lockdown | arrestato

(Di martedì 16 marzo 2021) Lecco, 16 marzo 2021 " Droga a, come la pizza. Gli agenti della Mobile di Lecco hannouno spacciatore brianzolo di 38 anni che consegnava ladirettamente a casa dei ...

Advertising

IsottaMarton : È dalle 9 che sono davanti al pc ora devo ripassare, in realtà devo studiare perché non mi ricordo un cazzo. Qualcu… - veneziatoday : Il corriere espresso che consegna a domicilio anche la cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina domicilio

Lecco, 16 marzo 2021 " Droga a, come la pizza. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato uno spacciatore brianzolo di 38 anni che consegnava ladirettamente a casa dei clienti. Per evitare loro problemi ...... a richiesta dei clienti, a. Nel corso delle indagini, inoltre, è stato accertato che gli indagati, oltre a quanto detto, gestivano a Roma anche una fiorente attività di spaccio di, ...Gli agenti della Mobile di Lecco hanno preso un 38enne brianzolo che consegnava la droga sotto casa dei clienti ...Nell’ambito dei rafforzamenti dei servizi di vigilanza autostradale, predisposti dal Compartimento di Polizia Stradale per la Calabria di Catanzaro, gli agenti della Sottosezione autostradale di Cosen ...