Astrazeneca Vaccino Covid: stop "precauzionale" in attesa dei dati Ema (Di martedì 16 marzo 2021) L'Aifa, l'autorità italiana che monitora la sicurezza dei farmaci, ha deciso di sospendere le somministrazioni del Vaccino Covid Astrazeneca a seguito di diverse segnalazioni di effetti collaterali gravi. Lo "sblocco" potrebbe arrivare già giovedì quando dovrebbero arrivare dei chiarimenti da parte dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. Blocco Astrazeneca: l'Italia si allinea ad altri paesi Ue Ieri, lunedì 15 marzo 2021, l'Aifa – l'Agenzia italiana del Farmaco – ha deciso di bloccare le somministrazioni del Vaccino Covid Astrazeneca. Nelle scorse settimane si sono accumulate diverse segnalazioni di effetti collaterali gravi in giro per l'Europa. Il sospetto è che il composto possa aver contribuito all'insorgenza di problemi ...

