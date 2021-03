AstraZeneca, la conferenza stampa dell’Ema | DIRETTA (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca: la conferenza stampa dell’Ema DIRETTA La decisione di interrompere “in via precauzionale” la somministrazione del vaccino AstraZeneca in mezza Europa è stata presa “dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini”. È Berlino, quindi, ad aver spinto anche gli altri Paesi – Italia compresa – a fermare il siero della casa anglo-svedese. Come spiega il ministro della Salute Roberto Speranza, “Ora i governi attendono il giudizio dell’Ema e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione”. Il verdetto era atteso per giovedì, ma Bruxelles ha appena reso noto che l’Ema, l’agenzia europea per il farmaco, ha organizzato una conferenza stampa ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccino: laLa decisione di interrompere “in via precauzionale” la somministrazione del vaccinoin mezza Europa è stata presa “dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini”. È Berlino, quindi, ad aver spinto anche gli altri Paesi – Italia compresa – a fermare il siero della casa anglo-svedese. Come spiega il ministro della Salute Roberto Speranza, “Ora i governi attendono il giudizioe siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione”. Il verdetto era atteso per giovedì, ma Bruxelles ha appena reso noto che l’Ema, l’agenzia europea per il farmaco, ha organizzato una...

