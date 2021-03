AstraZeneca, Ema: “Benefici superiori ai rischi”. Accordo Ue-Pfizer per 10 milioni di dosi entro giugno (Di martedì 16 marzo 2021) L’Ema su AstraZeneca: “E’ in corso una inchiesta su alcuni lotti specifici. Saremo trasparenti”. BRUXELLES (BELGIO) – In attesa della decisione finale, l’Ema in conferenza stampa con Emer Cooke è ritornato su AstraZeneca. “Ribadiamo quanto detto nei giorni scorsi – ha detto la direttrice dell’ente regolatorio, riportata da La Repubblica – i Benefici del vaccino sono superiori ai casi (rarissimi) di trombosi. E’ stata aperta un’inchiesta su alcuni lotti specifici prodotti dall’azienda anglo-svedese“. L’Ema: “Decisione finale entro giovedì 18” Anche sulle tempistiche l’Ema non sembra avere dubbi: “La decisione finale sarà comunicata entro giovedì 18 – ha confermato Emer Cook – la fiducia nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini che abbiamo approvato è di fondamentale ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) L’Ema su: “E’ in corso una inchiesta su alcuni lotti specifici. Saremo trasparenti”. BRUXELLES (BELGIO) – In attesa della decisione finale, l’Ema in conferenza stampa con Emer Cooke è ritornato su. “Ribadiamo quanto detto nei giorni scorsi – ha detto la direttrice dell’ente regolatorio, riportata da La Repubblica – idel vaccino sonoai casi (rarissimi) di trombosi. E’ stata aperta un’inchiesta su alcuni lotti specifici prodotti dall’azienda anglo-svedese“. L’Ema: “Decisione finalegiovedì 18” Anche sulle tempistiche l’Ema non sembra avere dubbi: “La decisione finale sarà comunicatagiovedì 18 – ha confermato Emer Cook – la fiducia nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini che abbiamo approvato è di fondamentale ...

Advertising

pietroraffa : #FLASH# VACCINI, EMA: NO PROVE CHE ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI - BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - ItaliaOggi : Vaccini, morto per un infarto il prof di Biellla. Ema: i benefici dell'AstraZeneca sono superiori ai rischi.… - LuigiIvanV : RT @Libero_official: 'Non ci sono prove del legame tra #AstraZeneca e le trombosi, ma è difficile che il problema sia circoscritto a un sol… -