Unioni gay: la Chiesa non le può benedire. Lo afferma la Congregazione della Dottrina della Fede (Di lunedì 15 marzo 2021) la benedizione è un sacramentale e non può essere impartita - sottolinea la Congregazione - in questi casi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) la benedizione è un sacramentale e non può essere impartita - sottolinea la- in questi casi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Vaticano: “Non è lecito benedire le unioni gay. Dio benedice l’uomo peccatore, ma non il peccato” - Corriere : Vaticano: «Non è lecito impartire benedizioni a relazioni gay» - ilpost : La Chiesa cattolica non potrà benedire le unioni omosessuali - kattolikamente : Con l'ultimo documento del Vaticano sulle benedizioni alle unioni gay, Papa Francesco si rivela per quello che è: p… - bumhanjiyong : RT @tittyg13: In pochi giorni hai difeso le donne da commenti sessisti,le unioni gay da chiusure Chiesa,le vittime di odio da razzismo&bull… -