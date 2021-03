Test Sbk Misano: Razgatlioglu davanti a tutti, ok Redding con la Ducati (Di lunedì 15 marzo 2021) Toprak Razgatlioglu è il pilota più veloce in pista durante la prima giornata di Test pre - stagionali sul circuito di Misano. In grande forma il pilota turco della Yamaha che con il crono 1'34"265 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 marzo 2021) Toprakè il pilota più veloce in pista durante la prima giornata dipre - stagionali sul circuito di. In grande forma il pilota turco della Yamaha che con il crono 1'34"265 ...

