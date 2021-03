Scuole Basilicata chiuse dal 16 al 26 marzo. ORDINANZA (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante sia passata in zona arancione (le misure scatteranno da domani), in Basilicata si chiuderanno le Scuole fino al 26 marzo. Lo prevede un'ORDINANZA firmata dal presidente Bardi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante sia passata in zona arancione (le misure scatteranno da domani), insi chiuderanno lefino al 26. Lo prevede un'firmata dal presidente Bardi. L'articolo .

