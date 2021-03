Roma, lesione al polpaccio per Mkhitaryan: fuori un mese (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli esami a cui si è sottoposto Henrikh Mkhitaryan hanno evidenziato una lesione al polpaccio. L’attaccante della Roma dovrà stare fuori almeno un mese Secondo quanto riferito da Il Tempo, gli esami a cui si è sottoposto Henrikh Mkhitaryan hanno evidenziato una lesione al polpaccio. L’armeno si era infortunato nel corso della di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk e ora dovrà stare fuori almeno un mese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli esami a cui si è sottoposto Henrikhhanno evidenziato unaal. L’attaccante delladovrà starealmeno unSecondo quanto riferito da Il Tempo, gli esami a cui si è sottoposto Henrikhhanno evidenziato unaal. L’armeno si era infortunato nel corso della di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk e ora dovrà starealmeno un. Leggi su Calcionews24.com

