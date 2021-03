Oscar 2021: Glenn Close a quota 8 nomination in carriera e con lo stesso ruolo è in corsa per un Razzie (Di lunedì 15 marzo 2021) L'attrice Glenn Close ha ottenuto la sua ottava nomination agli Oscar grazie a Elegia Americana, film che le ha regalato anche una candidatura ai Razzie. Glenn Close ha ottenuto la sua ottava nomination agli Oscar grazie all'interpretazione in Elegia americana. Solo altre sei interpreti hanno raggiunto l'importante traguardo, attualmente superato nella storia dei premi dell'Academy da otto persone, tra cui Meryl Streep. L'attrice Glenn Close è in buona compagnia a quota otto candidature ai riconoscimenti cinematografici: come lei, nella storia degli Oscar, ci sono solo Marlon Brando, Jack Lemmon, Peter O'Toole, Geraldine Page e Denzel Washington. La star del film Elegia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) L'attriceha ottenuto la sua ottavaagligrazie a Elegia Americana, film che le ha regalato anche una candidatura aiha ottenuto la sua ottavaagligrazie all'interpretazione in Elegia americana. Solo altre sei interpreti hanno raggiunto l'importante traguardo, attualmente superato nella storia dei premi dell'Academy da otto persone, tra cui Meryl Streep. L'attriceè in buona compagnia aotto candidature ai riconoscimenti cinematografici: come lei, nella storia degli, ci sono solo Marlon Brando, Jack Lemmon, Peter O'Toole, Geraldine Page e Denzel Washington. La star del film Elegia ...

Advertising

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - repubblica : ?? Oscar 2021, 'Pinocchio' di Garrone candidato per il trucco e i costumi. Laura Pausini per 'Io si'' come migliore… - SkyTG24 : Oscar 2021, tra poco le nomination: in corsa anche Sophia Loren e Laura Pausini. DIRETTA - AleJustOne : RT @ilpost: Le nomination agli Oscar 2021 - CinemaBookAndM1 : Candidati agli Oscar 2021 -