Numeri da record per la campagna di vaccinazione in Cile (Di lunedì 15 marzo 2021) Sei milioni di Cileni hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il covid-19. Nel resto della regione, tra scandali e impreparazione, le cose vanno diversamente.

Ultime Notizie dalla rete : Numeri record Cile, campione mondiale di vaccini Un terzo della popolazione immune La seconda ondata, esplosa alla fine delle vacanze dell'estate australe, sta colpendo duramente il Cile con numeri record di contagi, che sfiorano i 6.000 casi al giorno, con un centinaio di morti ...

Numeri da record per la campagna di vaccinazione in Cile In Cile sei milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il covid - 19 (quarto posto nella classifica mondiale ) e il governo si prepara a raggiungere l'obiettivo di vaccinare ...

Numeri da record per la campagna di vaccinazione in Cile Internazionale Numeri da record per la vaccinazione in Cile In Cile sei milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro il covid-19 (quarto posto nella classifica mondiale) e il governo si prepara a raggiungere l’obiettivo di vaccinare ...

La seconda ondata, esplosa alla fine delle vacanze dell'estate australe, sta colpendo duramente il Cile con numeri record di contagi, che sfiorano i 6.000 casi al giorno, con un centinaio di morti ...