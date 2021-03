Nel Regno Unito su Astrazeneca nessuna paura, l’esperto di Oxford: «Dopo quattro mesi qui nessun aumento di trombosi» (Di lunedì 15 marzo 2021) Il professor Andrew Pollard, responsabile per l’Università di Oxford del progetto di ricerca da cui è nato il vaccino Astrazeneca contro il Coronavirus, rassicura l’opinione pubblica spiegando alla Bbc che le verifiche aggiornate condotte nel Regno Unito forniscono «prove molto rassicuranti» sul preparato. E in particolare confermano che non risulta un aumento di casi di trombosi fra coloro che lo hanno ricevuto. I dati citati da Pollard riguardano i cittadini britannici e occorre ricordare che la Gran Bretagna è il Paese che finora ha somministrato la maggior parte delle dosi di Astrazeneca in Europa, con più di 11 milioni di persone immunizzate. Anche Anthony Harnden, immunologo dell’Università di Oxford e vice presidente del Joint Committee on ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Il professor Andrew Pollard, responsabile per l’Università didel progetto di ricerca da cui è nato il vaccinocontro il Coronavirus, rassicura l’opinione pubblica spiegando alla Bbc che le verifiche aggiornate condotte nelforniscono «prove molto rassicuranti» sul preparato. E in particolare confermano che non risulta undi casi difra coloro che lo hanno ricevuto. I dati citati da Pollard riguardano i cittadini britannici e occorre ricordare che la Gran Bretagna è il Paese che finora ha somministrato la maggior parte delle dosi diin Europa, con più di 11 milioni di persone immunizzate. Anche Anthony Harnden, immunologo dell’Università die vice presidente del Joint Committee on ...

Agenzia_Ansa : Nuove inchieste per decessi sospetti in seguito al vaccino di AstraZeneca. L'Aifa: 'Ingiustificato l'allarme'. L'a… - Open_gol : I dati nel Regno Unito dopo quattro mesi di vaccinazioni con Astrazeneca dimostrano che non c'è motivo di allarmarsi - Agenzia_Ansa : Università di Oxford: Le verifiche condotte nel Regno Unito sui vaccini prodotti da AstraZeneca confermano che no…

Ultime Notizie dalla rete : Nel Regno Astrazeneca, Oxford: 'Dati escludono aumento trombosi' Notizie buone in arrivo. Le verifiche aggiornate condotte nel Regno Unito forniscono 'prove molto rassicuranti' sui anti prodotti da (già somministrati sull'isola ad oltre 11 milioni di persone) e confermano che non vi è 'un aumento di casi di trombi ...

Spostamenti, viaggi, negozi: ecco le regole fino a Pasqua ... mentre l'ordinanza del 9 gennaio 2021 ha previsto restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran ...

Covid, tutti pazzi per cani e gatti: nel Regno Unito 3,2 milioni di pets venduti in un anno la Repubblica Oxford su AstraZeneca: i dati escludono un incremento di trombosi Le verifiche aggiornate condotte nel Regno Unito forniscono "prove molto rassicuranti" sui vaccini anti Covid prodotti daAstraZeneca e confermano che non vi è "un aumento di casi ditrombi (ANSA) ...

Virus, vaccini, informazione, misure restrittive: grande e pericolosa la confusione che regna sotto il cielo Stiamo vivendo un tempo presente così frammentato, instabile, discontinuo che fatichiamo a cogliere quello che sta accadendo attorno a noi. A dare una mano di buona lena si è messo il virus malevolo c ...

