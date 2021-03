Lou Ottens | inventore della musicassetta | muore a 94 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cu… - Corriere : Morto Lou Ottens, inventore delle musicassette: ha rivoluzionato la musica - HuffPostItalia : Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti - IndieForBunnies : Il 'rivoluzionario' #LouOttens, l'ingegnere dei #mixtape che ha cambiato la vita di una generazione | IndieForBunni… - eccololah : L’uomo che inventò le musicassette -

Ultime Notizie dalla rete : Lou Ottens

la Repubblica

Quasi nessuno, me compreso, sapeva come si chiamava, eppure per gli amanti della musica il suo nome dovrebbe essere scolpito e mai scalfito. Si chiamava, era olandese ed inventò le musicassette. Prima di parlare di questo voglio tornare indietro nel tempo, quando da adolescente, durante la seconda guerra mondiale, per ascoltare 'Radio ..., l'inventore della musicassetta, il sistema che ha permesso la riproducibilità della musica analogica all'inizio degli anni 60, ha appena fatto in tempo a non vedere questa apologia del ...L’ingegnere olandese è deceduto all’età di 94 anni e rimarrà nella storia per essere stato l’inventore delle musicassette, uno degli strumenti più utilizzati per ascoltare musica (e non solo musica) n ...L’obiettivo di Ottens era creare qualcosa di semplice e alla portata di tutti. “D’ora in poi, il giradischi convenzionale è obsoleto” commentò Ottens quando uscirono i primi lettori CD di produzione, ...