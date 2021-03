Letta: “Ripartire dal Mattarellum, scegliere i parlamentari” (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “A me il proporzionale non è mai piaciuto più di tanto. Noi abbiamo avuto una ottima legge elettorale, il Mattarellum. Quella legge è stata cambiata con il Porcellum, poi il Rosatellum. Due errori clamorosi. Io sono perché si riparta dal Mattarellum, da una legge che dia al cittadino il potere e che dia la possibilità di confrontarsi tra due coalizioni, ed è quello che cercherò di fare anche politicamente”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, ospite a Che tempo che fa. “Bisogna evitare che si voti con le liste bloccate. I parlamentari li devono scegliere i cittadini, non io”, aggiunge. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “A me il proporzionale non è mai piaciuto più di tanto. Noi abbiamo avuto una ottima legge elettorale, il Mattarellum. Quella legge è stata cambiata con il Porcellum, poi il Rosatellum. Due errori clamorosi. Io sono perché si riparta dal Mattarellum, da una legge che dia al cittadino il potere e che dia la possibilità di confrontarsi tra due coalizioni, ed è quello che cercherò di fare anche politicamente”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, ospite a Che tempo che fa. “Bisogna evitare che si voti con le liste bloccate. I parlamentari li devono scegliere i cittadini, non io”, aggiunge.

Advertising

HuffPostItalia : Legge elettorale: Letta, ripartire dal Mattarellum - CuttaiaTonino : RT @LCafarchio: Enrico Letta, l'uomo che voleva morire per Maastricht, ora ci dice che il PD deve ripartire dai 16enni, da Bella ciao e dal… - nunziachinnici : RT @Kwizera06428241: #Letta vuol ripartire dallo #iussoli. Nei sei anni di soggiorno a Parigi evidentemente non ha trovato il tempo di far… - sebasti91721864 : RT @LCafarchio: Enrico Letta, l'uomo che voleva morire per Maastricht, ora ci dice che il PD deve ripartire dai 16enni, da Bella ciao e dal… - ilconteamar : RT @Kwizera06428241: #Letta vuol ripartire dallo #iussoli. Nei sei anni di soggiorno a Parigi evidentemente non ha trovato il tempo di far… -