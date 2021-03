Ilary Blasi, gaffe-record all'Isola dei famosi: il microfono è aperto, cosa le sfugge in diretta dopo pochi secondi (Di martedì 16 marzo 2021) Debutto con gaffe a tempo di record per Ilary Blasi all'Isola dei famosi, l'attesissimo reality trash vip in onda su Canale 5, direttamente dall'Honduras. Tra i concorrenti naufragati in Centroamerica, divisi quest'anno tra burinos e rafinados, c'è Paul Gazza Gascoigne, istrionico fantasista inglese degli anni 80 e 90 (un mito per i tifosi di Tottenham, Lazio e Rangers Glasgow), che non ricorda molto della lingua italiani. La conduttrice, moglie di Francesco Totti, cerca di parlare con l'ex calciatore ma la comunicazione è complicata. E così stoppa il collegamento con Gascoigne, Gilles Rocca, Vera Gemma e gli altri: "Aspetta, mi dicono di parlare in inglese, ma io ragazzi manco parlo l'italiano! Al massimo Tommaso lo sa. Sarà la mia Olga Fernando". Auguri. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Debutto cona tempo diperall'dei, l'attesissimo reality trash vip in onda su Canale 5,mente dall'Honduras. Tra i concorrenti naufragati in Centroamerica, divisi quest'anno tra burinos e rafinados, c'è Paul Gazza Gascoigne, istrionico fantasista inglese degli anni 80 e 90 (un mito per i tifosi di Tottenham, Lazio e Rangers Glasgow), che non ricorda molto della lingua italiani. La conduttrice, moglie di Francesco Totti, cerca di parlare con l'ex calciatore ma la comunicazione è complicata. E così stoppa il collegamento con Gascoigne, Gilles Rocca, Vera Gemma e gli altri: "Aspetta, mi dicono di parlare in inglese, ma io ragazzi manco parlo l'italiano! Al massimo Tommaso lo sa. Sarà la mia Olga Fernando". Auguri. ...

SirDistruggere : Ilary Blasi in merito alla partecipazione di Daniela Martani all'isola “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari… - iopensocose : RT @Tristan__esdpv: Ilary Blasi già piena di tutto tra poco ci manda a fanculo e se ne va a letto chi come lei #isola - saraa_brown : RT @mylifeaschri: Ma ci rendiamo conto del fisico di Ilary Blasi, 40 anni quest'anno, dopo tre figli con gli addominali di acciaio? Io manc… - _jetblackhexrt_ : RT @Tristan__esdpv: ILARY BLASI CHE SFANCULA UBALDO DICENDO CHE IL BIDET NON SERVE PERCHÉ C’È IL MARE STO MORENDO #isola - myboyiskindahot : RT @Tristan__esdpv: ILARY BLASI CHE SFANCULA UBALDO DICENDO CHE IL BIDET NON SERVE PERCHÉ C’È IL MARE STO MORENDO #isola -