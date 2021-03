Havertz e le difficoltà iniziali al Chelsea | “Sono qui da sei mesi | ora finalmente comincio ad abituarmi”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 15 marzo 2021) Kainon ha avuto un inizio fortunato con la maglia del. Dopo i problemi di inserimento e la positività al Covid, il giovanel talento tedesco sta migliorando con il nuovo tecnico Tuchel: “Il Coronavirus per me è un ricordo del passato, ora mi sento benissimo. Ho avuto un piccolo infortunio nelle ultime settimane, ma adesso è il momento di giocare un bel calcio”, le parole dell’ex Bayer Leverkusen al sito ufficiale dei Blues.“Devo migliorare il mio gioco. Non è stato facile per me, ma non mi scuso. Voglio continuare a lavorare e spero che le cose cambieranno rapidamente. Per me è stato difficile cambiare tutto.qui da seiormai,ada questa città e a questo Paese. Mi auguro di poter rivedere presto la mia ...