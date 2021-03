Guardiola | “Nessuno ha mai vinto 4 titoli in stagione e non credo accadrà quest’anno”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 15 marzo 2021) In casa Manchester City, vigilia di Champions per il ritorno degli ottavi della gara con il Borussia Monchengladbach, All’andata, 2-0 dei citiziens sui tedeschi. In conferenza stampa, il tecnicoha parlato della partita: “Domani proveremo a vincere per andare ai quarti di finale. Questo è l’unico obiettivo che ho. Il Borussia ha buone armi, Ha la qualità per punirci. Conosco la storia del Gladbach, ma tutto quello che posso dire è che scenderemo in campo per vincere la partita. Sarà difficile vincere quattro, non è mai accaduto e penso non succederà. Domani partiamo da un 2-0 ma sarà una nuova partita. C’è molta qualità, da Sommer a Thuram. Il Gladbach non ha niente da perdere e cercherà di ribaltare la situazione, quindi dobbiamo essere pronti a vincere la partita”. Footo: Sito Man. City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.