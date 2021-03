Google e la denuncia dei consumatori sulla modalità incognito (Di lunedì 15 marzo 2021) La scorsa estate, Alphabet, casa madre di Google, è stata denunciata da alcuni consumatori per aver tracciato tramite cookies le preferenze e abitudini dei consumatori anche con la modalità in incognito. Per il giudice si tratta di una grave violazione della privacy e ha dunque stabilito che la causa si farà, perché è necessario andare fino in fondo alla questione. Nella nota si legge: “Google sa chi sono i tuoi amici, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace mangiare, quale film ti piace vedere, dove e quando ti piace fare acquisti, quali sono le mete di vacanza preferite, quale il colore favorito, e anche le cose più intime e imbarazzanti che vedi su Internet – indipendentemente dal fatto che tu segua il suggerimento di Google per mantenere le ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 marzo 2021) La scorsa estate, Alphabet, casa madre di, è statata da alcuniper aver tracciato tramite cookies le preferenze e abitudini deianche con lain. Per il giudice si tratta di una grave violazione della privacy e ha dunque stabilito che la causa si farà, perché è necessario andare fino in fondo alla questione. Nella nota si legge: “sa chi sono i tuoi amici, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace mangiare, quale film ti piace vedere, dove e quando ti piace fare acquisti, quali sono le mete di vacanza preferite, quale il colore favorito, e anche le cose più intime e imbarazzanti che vedi su Internet – indipendentemente dal fatto che tu segua il suggerimento diper mantenere le ...

Advertising

Fiorellissimo : RT @MarisaDenaro71: Qualcuno ricorda la politica attenta, unita e compatta contro la lotta alla #mafia? Io no! - MarisaDenaro71 : Qualcuno ricorda la politica attenta, unita e compatta contro la lotta alla #mafia? Io no! - parsival3791 : @borghi_claudio @Fantaliz837 la rivista Nature fa a pezzi il Comitato Scientifico, la denuncia sul flop degli esper… - Anna302478978 : @Libero_official Chi.... Gentiloni il genio che ha ceduto il mare alla Francia ? Che vergogna - Robycop51 : RT @CR73Arezzo: Non ci sono i vaccini. Ma quelli che ci sono, vengono gettati via, se a fine serata AVANZANO. Oppure vengono somministrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Google denuncia Chrome raccoglie dati anche in modalità Incognito. Causa da 5 miliardi negli USA Nello specifico, la denuncia alla base della class - action recita: " Google sa chi sono i tuoi amici, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace mangiare, quali film guardi, dove e quando ti piace fare ...

MAURIZIO AIELLO E LA MOGLIE ILARIA/ Truffa amorosa "Fu traumatico, denunciato ma?" "All'inizio è stato traumatico ed abbiamo fatto una denuncia", ha spiegato la moglie Ilaria . ... Poi lei ha intuito che c'era qualcosa che non andava e ha cercato su Google. Sono riuscito a bloccare ...

Epic Games denuncia Google in Australia Punto Informatico Chrome raccoglie dati anche in modalità Incognito. Causa da 5 miliardi negli USA Nello specifico, la denuncia alla base della class-action recita: “Google sa chi sono i tuoi amici, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace mangiare, quali film guardi, dove e quando ti piace fare ...

Epic Games denuncia Google: accusa legale in Australia per monopolio - Advertisement -. Epic Games ancora contro Google con una nuova accusa legale formalizzata questa volta in Australia, nello specifico, per presunto monopolio. Epic Games continua nelle sue guerre leg ...

Nello specifico, laalla base della class - action recita: "sa chi sono i tuoi amici, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace mangiare, quali film guardi, dove e quando ti piace fare ..."All'inizio è stato traumatico ed abbiamo fatto una", ha spiegato la moglie Ilaria . ... Poi lei ha intuito che c'era qualcosa che non andava e ha cercato su. Sono riuscito a bloccare ...Nello specifico, la denuncia alla base della class-action recita: “Google sa chi sono i tuoi amici, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace mangiare, quali film guardi, dove e quando ti piace fare ...- Advertisement -. Epic Games ancora contro Google con una nuova accusa legale formalizzata questa volta in Australia, nello specifico, per presunto monopolio. Epic Games continua nelle sue guerre leg ...