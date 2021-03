Dal Belgio | Lazio su Touba | difensore centrale del RKC Waalwijk

(Di lunedì 15 marzo 2021) Come riporta il sito belga VoetbalNieuws.be, laavrebbe messo gli occhi sulAhmed, attualmente in forza al RKCha parlato così a La Derniere Heure di un possibile addio: “Voglio finire la stagione correttamente. Tuttavia, è vero che ci sono già trattative molto avanzate con alcune squadre”. Sono interessate al suo cartellino anche squadre olandesi come l’AZ e l’Ajax. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

matteoischiboni : RT @laziopress: Calciomercato, dal Belgio: Lazio su un difensore del RKC Waalwjik - laziopress : Calciomercato, dal Belgio: Lazio su un difensore del RKC Waalwjik - LALAZIOMIA : Calciomercato, dal Belgio: Lazio su un difensore del RKC Waalwjik - YDJ69 : @Milestemplaris @sanchez_strada @totofaz @MetFesta @blackbloc1312 @dydsix @BILIbot_ @Peppe_Salines @_enz29… - marvelousmvndes : il regno unito è formato dall’inghilterra, dalla scozia, dall’irlanda e dal belgio. @frandimaso -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Belgio

TUTTO mercato WEB

L'ultima presenza in nazionale del classe 1981 risale al 22 giugno 2016 , all' Europeo di Francia , nella gara contro il. Da lì in poi, esclusioni e veleni, tweet provocatori, critiche a ...... nel contado di Namur (), retto da un sacerdote dell'Ordine Cistercense. Il gesuita Egidio du ... l'invito a vivere la Quaresima propone un percorso segnatocontesto della pandemia etema ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Arrivano indiscrezioni di mercato dal Belgio: come riportato dal sito VoetbalNieuws.be, il Ds della Lazio Igli Tare sarebbe s ...Viene confermata la sentenza della Figc, e quindi resta laDopo svariati mesi ilgiunge al(per approfondire Caso Diawara e la Roma rischia la sconfitta a tavolino contro il Verona. I motivi della decisi ...