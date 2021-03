Cyberpunk 2077 crea una sorta di paradosso temporale con un glitch che permette di uccidere Adam Smasher (Di lunedì 15 marzo 2021) A quanto pare, i giocatori di Cyberpunk 2077 possono ribaltare la cronologia dell'intero universo di gioco con un glitch appena scoperto nascosto in uno dei filmati flashback. Mentre Cyberpunk 2077 vanta un numero enorme di personaggi in tutta Night City, pochi sono memorabili come Adam Smasher. Presentato come una scontrosa guardia del corpo per la famiglia Arasaka, assume un'importanza crescente nella maggior parte dei percorsi della storia. Ebbene, come condiviso su Reddit, un giocatore può uccidere Adam Smasher durante uno dei flashback di Johnny Silverhand prima che Smasher catturi Johnny. Ciò richiede al giocatore di sparare attraverso i muri, ma con un po' di pazienza Smasher ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) A quanto pare, i giocatori dipossono ribaltare la cronologia dell'intero universo di gioco con unappena scoperto nascosto in uno dei filmati flashback. Mentrevanta un numero enorme di personaggi in tutta Night City, pochi sono memorabili come. Presentato come una scontrosa guardia del corpo per la famiglia Arasaka, assume un'importanza crescente nella maggior parte dei percorsi della storia. Ebbene, come condiviso su Reddit, un giocatore puòdurante uno dei flashback di Johnny Silverhand prima checatturi Johnny. Ciò richiede al giocatore di sparare attraverso i muri, ma con un po' di pazienza...

