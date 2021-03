Covid, gli effetti secondari: aumentano le vendite di ansiolitici (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Covid e la terrificante pandemia mondiale hanno stravolto le vite di tutti, anche in Italia naturalmente. E se i morti, gli ammalati, i ricoverati sono l'elemento evidente di ciò che sta significando il Coronavirus, ci sono tanti effetti secondari. Alcuni di questi sono ormai noti e su cui si è detto tutto e il contrario di tutto, cioè la crisi economica per via dei provvedimenti di limitazione a spostamenti e chiusure. Poi ci sono altri effetti secondari da non sottovalutare che probabilmente lasceranno segni gravi sulla popolazione anche alla fine della pandemia. Innanzitutto i problemi di salute diversi da quelli strettamente collegati al Coronavirus. Parliamo dei malati, anche gravi, affetti da patologie diverse da quelle delle vie respiratorie che causa il Covid. Ammalati che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 marzo 2021) Ile la terrificante pandemia mondiale hanno stravolto le vite di tutti, anche in Italia naturalmente. E se i morti, gli ammalati, i ricoverati sono l'elemento evidente di ciò che sta significando il Coronavirus, ci sono tanti. Alcuni di questi sono ormai noti e su cui si è detto tutto e il contrario di tutto, cioè la crisi economica per via dei provvedimenti di limitazione a spostamenti e chiusure. Poi ci sono altrida non sottovalutare che probabilmente lasceranno segni gravi sulla popolazione anche alla fine della pandemia. Innanzitutto i problemi di salute diversi da quelli strettamente collegati al Coronavirus. Parliamo dei malati, anche gravi, affetti da patologie diverse da quelle delle vie respiratorie che causa il. Ammalati che ...

Advertising

meb : Con l’emergenza #Covid sono diminuiti i gas serra ma si tratta solo di una pausa: l’emergenza climatica continua. P… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - Agenzia_Ansa : Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni gli italiani approfittano del pranzo al r… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Covid, due milioni gli italiani vaccinati con il richiamo #coronavirusitalia - killuazibang : @malayga_ amoree?? mi ha chiesto anche se fosse per il covid e io gli ho detto un sonoro “in quel caso non venivo hahahahahahahhaha” -