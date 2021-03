Claudio Gioè | sapete chi è la sua ex fidanzata? È un’attrice famosissima

Leggi su sologossip

(Di lunedì 15 marzo 2021)è un famosissimo ed apprezzatissimo attore italiano, machi è la sua ex? La conosciamo benissimo: è. Carissimi lettori, ci aspetta una serata televisiva davvero indimenticabile, ve lo avvisiamo. Questa sera, Lunedì 15 Marzo, non soltanto andrà in onda la prima ed imperdibile puntata della nuova edizione de L’Isola dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.