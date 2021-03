AstraZeneca: Ema ribadisce: i benefici superano i rischi collaterali (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre continua avanti l indagine, l Ema rimane attualmente dell opinione che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid - 19, con il suo rischio associato di ospedalizzazione e ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre continua avanti l indagine, l Ema rimane attualmente dell opinione che idel vaccinonella prevenzione del Covid - 19, con il suoo associato di ospedalizzazione e ...

Advertising

Davide : Germania, Italia e Francia che sospendono AstraZeneca lo stesso giorno in cui gli emissari dell'Ema spiegano all'Eu… - ilpost : AIFA ha spiegato in un comunicato che la decisione è “del tutto precauzionale e temporanea” in attesa delle prossim… - TgLa7 : ??Ema su #AstraZeneca: 'Mentre continua l'indagine, l'Ema rimane attualmente dell'opinione che i benefici del vaccin… - RussianMike31 : RT @Monicanpl: La percentuale dei vaccinati con Astrazeneca che ha avuto problemi è bassissima e non si sa se c’è relazione, l’Ema si prend… - mattyaches : fonti: 1. -