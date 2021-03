Arisa | gaffe clamorosa | Svela dettaglio inedito su Amici | VIDEO

(Di lunedì 15 marzo 2021), ospite della puntata di ‘Domenica In’ di ieri 14 marzo, colta alla sprovvista da una domanda della padrona di casa Mara Venier, si confonde e rivela quello che tutti i fan distavano aspettando di sapere. Laè incredibile e chissà come reagirà Maria De Filippi alla notizia. Entriamo nela Domenica In-Political24è una delle cantanti più amate e note del panorama musicale e televisivo, conquistando il cuore di tantissimi italiani. Reduce dalla partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, si è piazzata alla decima posizione con il suo brano ‘Potevi fare di più’ ed ha poi fatto subito ritorno come coach nella scuola più amata d’Italia, ‘‘. Maria De Filippi l’ha fortemente voluta nel suo talent show, volendosi ...

Advertising

infoitcultura : Domenica in, Mara Venier e la gaffe su Arisa: 'Sei sola di nuovo?'. Cosa è successo in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa gaffe

political24.it

Laè incredibile e chissà come reagirà Maria De Filippi alla notizia. Entriamo nel dettaglioè una delle cantanti più amate e note del panorama musicale e televisivo, conquistando il ...... cosa che era stata smentita e c'è chi ha pensato che si sia trattato di una. Un utente ha ... Le modalità del serale non le sapeva nemmeno, dato che le è stata fatta una domanda', 'Ma Maria ...Gerry Scotti, 'Passerina e Durello'. 13 marzo 2021 a. a. a. Tra 'finocchiona' e 'passerina', a Striscia la notizia è un diluvio di doppi sensi 'da censura'. Imbarazzo a Striscia, guarda il video. Al r ...Il pomeridiano di Amici è giunto al termine, in vista dell’emozionante serale che partirà il prossimo 20 marzo. Maria De ...