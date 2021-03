Ancona | bocconi ripieni di chiodi per i cani | fermato l' odiatore

(Di martedì 16 marzo 2021) Erano stati trovati in via Crocioni pezzi di wustel poi sequestrati dai vigili urbani. Il responsabile è un pensionato. Pensionato odia i: lasciava polpette piene diin strada su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ancona bocconi

Centropagina

... responsabile dell'associazione animalista Lav di- . L'altro giorno avevamo trovato nel ...Sono in corso accertamenti sulle responsabilità del pensionato sospettato di aver disseminato i...Strade urbane Adsono 5 i tratti stradali interessati. Via Flaminia tra piazza Rosselli e via Conca, viatra l'uscita dell'asse nord - sud e piazzale della Libertà, lasse nord - sud ...La polizia locale ha individuato un responsabile dei würstel ripieni di chiodi trovati a Brecce Bianche: ha 85 anni, è un pensionato ...La locale indagava da giorni sui bocconi avvelenati e ha subito portato l’uomo al ... erano stati messi anche numerosi volantini da parte dell’associazione Lav di Ancona, per segnalare ai residenti di ...