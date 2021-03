Vaccini in Toscana, se il paziente non è vaccinabile dosi a familiari o conviventi. Altre 20 risposte ai lettori (Di domenica 14 marzo 2021) La norma vale per qualunque disabilità inserita nella legge 104 del 1002, minori fragilissimi e per chi soffre di patologie non compatibili con il vaccino. Nell'articolo lo schema aggiornato della vaccinazioni per fascia di età e patologia Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 14 marzo 2021) La norma vale per qualunque disabilità inserita nella legge 104 del 1002, minori fragilissimi e per chi soffre di patologie non compatibili con il vaccino. Nell'articolo lo schema aggiornato della vaccinazioni per fascia di età e patologia

Advertising

fattoquotidiano : FUGA DA ASTRAZENECA A Milano il 10% delle persone prenotate, per lo più insegnanti e operatori della scuola, non si… - redazioneiene : Nel centro vaccinale più importante della Toscana ci sarebbero alcuni 'furbetti': dosi del vaccino ad amici e paren… - 811Proudman : RT @fattoquotidiano: FUGA DA ASTRAZENECA A Milano il 10% delle persone prenotate, per lo più insegnanti e operatori della scuola, non si è… - noritren : @OGiannino @mauromostardi In Toscana, senza privati, i vaccini finiscono pochi gg dopo l'arrivo, non durano neanche una settimana. - JacopoSvetoni : Con 3100 nuove dosi e 3800 richiami, #14marzo Regione Toscana ha somministrato complessivamente 456629 #vaccini… -