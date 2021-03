Pd | Pacini giovani Dem | ' voto convinto a Letta | basta ' capi' senza popolo'

(Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Lorenzo, segretario deiDemocratici in Lombardia ha "apprezzato e votato convintamente" per Enrico, soprattutto dopo le sue parole. "Se prima avrei votato per spirito di servizio posso dire, dopo averlo ascoltato, di averlo votato convintamente", dice all'Adnkronos. Il passaggio sui, che saranno "al centro dell'azione" del nuovo segretario è piaciuto, ma ancora di più, sottolinea, "mi hail passaggio sulla democrazia, sul fatto che non serve un segretario nuovo ma un partito nuovo". ComeDem, spiega, lo abbiamo detto più volte: "Nondire 'rifondiamo il Pd', ma serve immaginare nuovi metodi di confronto e nuove regole. E quindicon le correnti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pacini giovani

SardiniaPost

'Le liste in Parlamento non possono diventare un'impasse, non possono essere questo il punto. Sennò tempo 6 mesi e si dimette pure Letta come Zingaretti...', osservaOggi Letta ha detto che non cerca l'unanimismo ma la verità, quale è la verità secondo voi? 'Siamoma non siamo nati ieri e - dice- abbiamo capito benissimo quale è il problema del Pd,...Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Lorenzo Pacini, segretario dei giovani Democratici in Lombardia ha "apprezzato e votato convintamente" per Enrico Letta, soprattutto dopo le sue parole. "Se prima avrei ...Ieri la riunione via Zoom. Chiedono di contare di più, di avere più attenzione sia per loro che per la base e i militanti in generale. Tanti gli ...