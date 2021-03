Orrore a Somma Vesuviana | 70enne uccide il cane mascotte del quartiere a fucilate

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Somma

Un fatto riprovevole quello che è successo in provincia di Napoli, dove un 70enne ha ucciso a colpi di fucile un cane randagio aVesuviana. L'animale era conosciuto in paese ed era diventato la mascotte dei cittadini che lo avevano chiamato "Willy". L'anziano è stato denunciato dai vicini di casa, che hanno visto la ...Vero e proprioVesuviana, dove un uomo di 70 anni ha ucciso un cane con un fucile, lasciano in strada la carcassa. Il folle gesto è avvenuto in via Tirone, ai danni dell'animale che era un randagio ...L'uomo è stato denunciato e si è giustificato dicendo che il randagio avrebbe tentato di azzannare il suo cane ...Vero e proprio orrore a Somma Vesuviana, dove un uomo di 70 anni ha ucciso un cane con un fucile, lasciano in strada la carcassa. Il folle gesto è avvenuto in via Tirone, ai danni dell’animale ...