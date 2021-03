Ermal Meta a Domenica In: il momento più bello e più brutto di Sanremo 2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Ermal Meta a Domenica In, ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica 14 marzo. Due giorni dopo il rilascio del nuovo album, Tribù Urbana, e una settimana dopo il Festival di Sanremo 2021, Ermal Meta torna su Rai1 ma stavolta solo in collegamento. Ermal si trova infatti a Milano, che da domani sarà zona rossa, e non ha potuto raggiungere la Venier a Roma. “Sei soddisfatto?”, la prima domanda di Mara Venier.“Sono felicissimo, è andata veramente da paura, meglio di così non si poteva”, la risposta di Ermal Meta che al Festival ha portato Un Milione Di Cose Da Dirti e si è classificato al terzo posto. Il cantautore ha inoltre vinto il premio Bigazzi per l’arrangiamento. “A volte le canzoni ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 marzo 2021)In, ospite di Mara Venier nella puntata di14 marzo. Due giorni dopo il rilascio del nuovo album, Tribù Urbana, e una settimana dopo il Festival ditorna su Rai1 ma stavolta solo in collegamento.si trova infatti a Milano, che da domani sarà zona rossa, e non ha potuto raggiungere la Venier a Roma. “Sei soddisfatto?”, la prima domanda di Mara Venier.“Sono felicissimo, è andata veramente da paura, meglio di così non si poteva”, la risposta diche al Festival ha portato Un Milione Di Cose Da Dirti e si è classificato al terzo posto. Il cantautore ha inoltre vinto il premio Bigazzi per l’arrangiamento. “A volte le canzoni ...

