Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico: “Ce la metterò tutta” (Di domenica 14 marzo 2021) Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico Alle 13.10 di domenica 14 marzo, Enrico Letta è stato eletto come nuovo segretario del Partito Democratico. L’elezione è avvenuta tramite voto su piattaforma online. Con 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, l’uomo indicato da Zingaretti per sostituirlo alla guida del Pd si dice pronto a cambiare le cose. Sette anni dopo il trasferimento fuori dall’Italia, richiamato dal Partito nel mezzo di una fase tra le più complicate della sua storia, Enrico Letta torna per far dimenticare il passato. Cinquantaquattro anni, presidente del Consiglio tra il 2013 e il 2014, in ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021)è ildelAlle 13.10 di domenica 14 marzo,è stato eletto comedel. L’elezione è avvenuta tramite voto su piattaforma online. Con 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, l’uomo indicato da Zingaretti per sostituirlo alla guida del Pd si dice pronto a cambiare le cose. Sette anni dopo il trasferimento fuori dall’Italia, richiamato dalnel mezzo di una fase tra le più complicate della sua storia,torna per far dimenticare il passato. Cinquantaquattro anni, presidente del Consiglio tra il 2013 e il 2014, in ...

