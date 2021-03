Cagliari - Juventus 1 - 3 | Ronaldo risponde alle critiche con una tripletta

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilospita alla Sardegna Arena laper la 27esima giornata di Serie A . La Vecchia Signora, reduce dall'eliminazione in Champions League con il Porto, reagisce nel modo migliore al ...

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - VTVcanal8 : Con triplete perfecto de Cristiano Ronaldo la Juventus golea 3-0 a Cagliari #CombatePrevenciónYControl… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - Carmeng45734443 : RT @VTVcanal8: Con triplete perfecto de Cristiano Ronaldo la Juventus golea 3-0 a Cagliari #CombatePrevenciónYControl - yerimaisa : RT @brfootball: 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

Il rigore è di quelli "moderni", ingenuo, però c'è . Il resto, compreso coraggio in uscita e respinta finale (errore di CR7?), da portiere affidabile. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, ......14 marzo 2021 " Mentre sul manto erboso della Sardegna Arena Cristiano Ronaldo demoliva il... Senz'altro rappresenta il futuro della". La stagione Il DS bianconero ha poi tracciato un ...Il direttore sportivo bianconero ha parlato ai microfoni di Sky a margine del match giocato contro il Cagliari ...Il fenomeno portoghese si lascia alle spalle una settimana difficile firmando tre gol in mezz'ora. Ai sardi non basta la rete di Simeone ...