Barrette ai cereali fai da te: la ricetta facile e veloce per uno spuntino con poche calorie (Di lunedì 15 marzo 2021) Barrette ai cereali fai da te: la ricetta facile e veloce per preparare direttamente a casa uno squisito spuntino con poche calorie. La ricetta delle Barrette ai cereali fai da teQuando siamo a dieta non è sempre facile trovare il giusto spuntino da fare a metà mattinata o nel pomeriggio per ‘spezzare la fame’. Al di là del classico frutto o dello yogurt, un’altra alternativa diffusa è quella della barretta dietetica. A tal proposito, sono tantissimi i prodotti che si possono acquistare sugli scaffali dei supermercati. Ce n’è davvero per tutti i gusti: si va dalle classiche Barrette ai cereali a quelle con le gocce di cioccolato, dagli ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 marzo 2021)aifai da te: laper preparare direttamente a casa uno squisitocon. Ladelleaifai da teQuando siamo a dieta non è sempretrovare il giustoda fare a metà mattinata o nel pomeriggio per ‘spezzare la fame’. Al di là del classico frutto o dello yogurt, un’altra alternativa diffusa è quella della barretta dietetica. A tal proposito, sono tantissimi i prodotti che si possono acquistare sugli scaffali dei supermercati. Ce n’è davvero per tutti i gusti: si va dalle classicheaia quelle con le gocce di cioccolato, dagli ...

Advertising

lukevanqel : appena se ne vanno mi prendo una di quelle barrette di cereali (?) e la mangio che non ne posso più - gilmoredips : Ma perché quando mi viene il ciclo ho così voglia di cioccolato Ho mangiato una marea di cocopops, due barrette Kin… - alwaysxyou__ : le barrette ai cereali della Kellogg's sono la mia vita - Deltacetum : Non per vantarmi, ma sono giunta a metà (quasi) del mio percorso senza dolci (comprese caramelle, cereali, barrette… - BarSydney2000 : Barrette di cereali con gocce di cioccolato fondente e coperte di cioccolato bianco!!! Un super snack dalla colazio… -