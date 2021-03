Ultime ore di shopping e aperitivi | folla in strada a Milano

(Di sabato 13 marzo 2021), 13 marzo 2021 - I milanesi si godono gli ultimi giorni di libertà prima che in città, come in tutta la Lombardia, scatti da lunedì la zona rossa per i contagi da Covid. Nel pomeriggio tante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 26.062 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono state 317 #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: balzo di positivi sono oltre 25 mila, le vittime sono 373, nelle ultime 24 ore #ANSA - cataldoski : Mi accingo ad ascoltare per la trentesima volta nelle ultime 24 ore DELITO di Nathy Peluso - edavid57edavid : RT @repubblica: ?? Covid, 26.062 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 317 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime ore

IL GIORNO

Sono 26.062 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle24, secondo i dati del ministero della Salute . Ieri erano stati 26.824. Le vittime sono state 317 , ieri erano state 380. I casi totali da inizio epidemia sono 3.201.838, i morti 101.881. ...il di oggi 13 marzo 2021. Sono 26.062 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle24, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.824. Le vittime sono state 317, ieri erano state 380. Sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici per il ...Secondo il bollettino di oggi, sabato 13 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 26.062 i nuovi casi, contro i 26.824 di ieri, e 317 i morti ...Covid Italia, il bollettino di oggi 13 marzo 2021. Sono 26.062 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.824. Le ...