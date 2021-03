Taranto: a 16 anni fa retromarcia, investe il padre e lo uccide (Di sabato 13 marzo 2021) Una tragedia assurda ha gettato nella disperazione una famiglia. Un ragazzo di 16 anni si è messo alla guida dell'auto del padre 48enne, ha innestato per errore la retromarcia e lo ha investito, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Una tragedia assurda ha gettato nella disperazione una famiglia. Un ragazzo di 16si è messo alla guida dell'auto del48enne, ha innestato per errore lae lo ha investito, ...

Advertising

gigidangio : RT @ardigiorgio: L’avvocato Francesco Perli, legale di Ilva epoca Riva, per cui la procura di Taranto ha chiesto una condanna di 7 anni, di… - GazzettaDelSud : Tragedia a #Taranto: un ragazzo di 16 anni si è messo alla guida dell’auto del padre 48enne, ha innestato per error… - MaxLap7 : RT @ardigiorgio: L’avvocato Francesco Perli, legale di Ilva epoca Riva, per cui la procura di Taranto ha chiesto una condanna di 7 anni, di… - Giorgia62613340 : 12 marzo 2021 AGENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN COMA Taranto. Un Finanziere Sezione Navale della Gdf ha accusato… - klaretta2006 : RT @ardigiorgio: L’avvocato Francesco Perli, legale di Ilva epoca Riva, per cui la procura di Taranto ha chiesto una condanna di 7 anni, di… -