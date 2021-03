“Solo gli stupidi…”. Isola dei famosi, Ilary Blasi a bomba su Daniela Martani. È successo dopo la polemica no-vax (Di sabato 13 marzo 2021) Ilary Blasi rompe il silenzio. A distanza di pochi giorni dal via della nuova edizione dell’Isola dei famosi che vedrà la moglie di Francesco Totti alla guida del timone, continuano a circolare ancora voci sul tanto dibattuto ‘caso’ Daniela Martani. Ma nel frattempo il pubblico italiano resta in strepitante attesa rivedere nuovamente Ilary risplendere sul piccolo schermo. Per Ilary quella del 2021 sarà l’edizione del reality che la vedrà per la prima volta a capo della conduzione fino al momento in mano a Alessia Marcuzzi. Ed è proprio sulle pagine de Il Corriere della Sera che la showgirl e conduttrice ha deciso di rompere il silenzio, dedicando ai lettori alcune dichiarazioni alla luce della scelta della produzione e non Solo. Anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021)rompe il silenzio. A distanza di pochi giorni dal via della nuova edizione dell’deiche vedrà la moglie di Francesco Totti alla guida del timone, continuano a circolare ancora voci sul tanto dibattuto ‘caso’. Ma nel frattempo il pubblico italiano resta in strepitante attesa rivedere nuovamenterisplendere sul piccolo schermo. Perquella del 2021 sarà l’edizione del reality che la vedrà per la prima volta a capo della conduzione fino al momento in mano a Alessia Marcuzzi. Ed è proprio sulle pagine de Il Corriere della Sera che la showgirl e conduttrice ha deciso di rompere il silenzio, dedicando ai lettori alcune dichiarazioni alla luce della scelta della produzione e non. Anche ...

