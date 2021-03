"Siamo andati a letto insieme". Irene Pivetti, valle di lacrime in diretta. Serena Rossi resta senza parole (Di sabato 13 marzo 2021) Serata di forti emozioni (e polemiche) a Canzone segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Serena Rossi. In studio c'è Veronica Pivetti, attrice sorella dell'ex presidente della Camera leghista Irene Pivetti. A farle una sorpresa è il collega Paolo Conticini, con cui ha recitato sul set di Provaci ancora prof. L'attore le dedica Uno su mille, commovente canzone portata al successo da Gianni Morandi (a proposito, il cantante è bolognese è ancora ricoverato per ustioni a Cesena dopo un incidente in giardino: auguri) che Conticini considera perfetta per Irene. "Credo sia molto affine a tutto ciò che fa - spiega davanti alla Rossi e alla Pivetti -. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Serata di forti emozioni (e polemiche) a Canzone segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai1 condotto da. In studio c'è Veronica, attrice sorella dell'ex presidente della Camera leghista. A farle una sorpresa è il collega Paolo Conticini, con cui ha recitato sul set di Provaci ancora prof. L'attore le dedica Uno su mille, commovente canzone portata al successo da Gianni Morandi (a proposito, il cantante è bolognese è ancora ricoverato per ustioni a Cesena dopo un incidente in giardino: auguri) che Conticini considera perfetta per. "Credo sia molto affine a tutto ciò che fa - spiega davanti allae alla-. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno ...

Advertising

imballoionico : Già è vero: aumentano perché siamo andati in discoteca l’estate scorsa. Mi ero dimenticato - imballoionico : @PierluigiGuidi No: aumentano perché siamo andati in discoteca l’estate scorsa - MINHYOONGIE : ieri dopo le invalsi con alcuni compagni di classe siamo andati nel cortile dietro la scuola a giocare a ping pong… - EmilyPennimans : ANZI che siamo andati a vedere Tenet questa estate sennò avoglia - AbaHelen : Buongiorno Oggi Sabato 13 Marzo siamo andati visitare la temuta Albano Carrisi.x???? -