Serie C-Girone C: Ok Catanzaro, solo un pareggio per l'Avellino, vittoria in rimonta per la Ternana. La classifica

30^ giornata di Serie C-Girone C. Dopo il tonfo del Catania, sconfitta in casa dal Teramo con un autogol di Confente, prosegue la 30^ giornea di Serie C del Girone C con le tre gare del pomeriggio. A scendere in campo alle 15:00, Ternana e Bari, Catanzaro e Virtus Francavilla e infine Monopoli e Avellino. solo 1-1 al "Vito Simone Veneziani", con i lupi beffati nel finale dalla compagine biancoverde. Al penalty trasformato dal palermitano Sonny D'Angelo al 23°, che ha portato momentaneamente in vantaggio i campani, ha risposto Zambataro al 92°. Successo rocambolesco della Ternana che, dopo essere passata in svantaggio al 2° minuto di gioco, pareggia all'82° con Kontek, trovando il successo in extremis grazie a Defendi. vittoria anche ...

