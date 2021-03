Sassuolo-Verona, Locatelli: “E’ stata una guerra, ma eravamo pronti. Vittoria che dà fiducia” (Di sabato 13 marzo 2021) "Abbiamo trovato coraggio con il gruppo, ci siamo uniti ancora di più. Ci mancavano i gol e li abbiamo trovati oggi. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, sporca, e siamo contenti per la Vittoria. E' stata quasi una guerra ma lo sapevamo, ci siamo preparati bene e siamo veramente contenti di questa Vittoria".Così il centrocampista neroverde Manuel Locatelli, ai microfoni di "Sky Sport", a margine del successo maturato contro il Verona. Il giocatore, intervenuto al triplice fischio, si è poi soffermato sull'importanza della Vittoria maturata oggi in vista del rush finale di una stagione finora entusiasmante."Ritrovato la fiducia? Sì, sicuramente. Il Sassuolo è sempre stato lo stesso, con la stessa identità, ci ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) "Abbiamo trovato coraggio con il gruppo, ci siamo uniti ancora di più. Ci mancavano i gol e li abbiamo trovati oggi. Sapevamo che sarebbeuna gara difficile, sporca, e siamo contenti per la. E'quasi unama lo sapevamo, ci siamo preparati bene e siamo veramente contenti di questa".Così il centrocampista neroverde Manuel, ai microfoni di "Sky Sport", a margine del successo maturato contro il. Il giocatore, intervenuto al triplice fischio, si è poi soffermato sull'importanza dellamaturata oggi in vista del rush finale di una stagione finora entusiasmante."Ritrovato la? Sì, sicuramente. Ilè sempre stato lo stesso, con la stessa identità, ci ...

