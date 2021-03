Napoli, si ferma Rrahmani: infortunio muscolare e stop di almeno 10 giorni (Di sabato 13 marzo 2021) Il Napoli perde Rrahmani. Come fa sapere la società, il calciatore “in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10 giorni”. Prosegue invece il lavoro personalizzato in campo per Manolas mentre Lozano ha svolto l’intera seduta col resto del gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra e in piscina per Petagna. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ilperde. Come fa sapere la società, il calciatore “in seguito ad un fastidioavvertito ieri in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10”. Prosegue invece il lavoro personalizzato in campo per Manolas mentre Lozano ha svolto l’intera seduta col resto del gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra e in piscina per Petagna. SportFace.

